Ausblick: John B San Filippo So stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

John B San Filippo So wird am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 1,28 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte John B San Filippo So ein EPS von 1,00 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 0,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 273,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 276,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 5,51 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,11 Milliarden USD, gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at