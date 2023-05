Ausblick: John B San Filippo So stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

John B San Filippo So veröffentlicht am 02.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,31 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 28,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,02 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 225,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 218,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 4,76 USD im Vergleich zu 5,33 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 928,1 Millionen USD, gegenüber 955,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at