Ausblick: John Bean Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

John Bean Technologies gibt am 04.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,48 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte John Bean Technologies -3,350 USD je Aktie verloren.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 849,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 924,8 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,20 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,980 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,02 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,79 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at