John Bean Technologies Aktie

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WKN DE: A0Q6F9 / ISIN: US4778391049

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02.08.2026 07:01:06

Ausblick: John Bean Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

John Bean Technologies wird am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,02 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte John Bean Technologies noch 0,070 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 5,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 988,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 933,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,28 USD, gegenüber -0,980 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 4,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,79 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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