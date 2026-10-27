John Marshall Bancorp Aktie
WKN DE: A2DMZW / ISIN: US47805L1017
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: John Marshall Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
John Marshall Bancorp gibt am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,500 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 36,79 Prozent auf 18,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,90 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,49 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 72,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 114,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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