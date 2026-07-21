John Marshall Bancorp Aktie
WKN DE: A2DMZW / ISIN: US47805L1017
|
21.07.2026 07:01:06
Ausblick: John Marshall Bancorp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
John Marshall Bancorp wird am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,435 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte John Marshall Bancorp 0,360 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 17,4 Millionen USD – ein Minus von 38,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem John Marshall Bancorp 28,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,84 USD im Vergleich zu 1,49 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 71,2 Millionen USD, gegenüber 114,9 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu John Marshall Bancorp Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: John Marshall Bancorp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: John Marshall Bancorp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: John Marshall Bancorp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: John Marshall Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu John Marshall Bancorp Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|John Marshall Bancorp Inc Registered Shs
|21,95
|0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.