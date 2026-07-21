John Marshall Bancorp Aktie

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WKN DE: A2DMZW / ISIN: US47805L1017

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: John Marshall Bancorp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

John Marshall Bancorp wird am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,435 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte John Marshall Bancorp 0,360 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 17,4 Millionen USD – ein Minus von 38,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem John Marshall Bancorp 28,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,84 USD im Vergleich zu 1,49 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 71,2 Millionen USD, gegenüber 114,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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