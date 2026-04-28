John Marshall Bancorp Aktie

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WKN DE: A2DMZW / ISIN: US47805L1017

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: John Marshall Bancorp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

John Marshall Bancorp wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 40,70 Prozent auf 16,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,75 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,49 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 70,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 114,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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