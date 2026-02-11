John Mattson Fastighetsforetagen AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PLNY / ISIN: SE0012481364
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: John Mattson Fastighetsforetagen Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
John Mattson Fastighetsforetagen Registered wird am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,500 SEK gegenüber 0,910 SEK im Vorjahresquartal.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,42 Prozent auf 169,7 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 162,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,56 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 5,66 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 674,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 642,7 Millionen SEK waren.
Redaktion finanzen.at
