John Wiley & Son a Aktie
WKN: 909878 / ISIN: US9682232064
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02.09.2026 07:01:06
Ausblick: John Wiley Sons A legt Quartalsergebnis vor
John Wiley Sons A veröffentlicht am 03.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,400 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll John Wiley Sons A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 380,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte John Wiley Sons A 396,8 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 4,80 USD im Vergleich zu 4,16 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,76 Milliarden USD, gegenüber 1,68 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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