Ausblick: John Wiley Sons A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

John Wiley Sons A wird am 05.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,860 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte John Wiley Sons A -0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll John Wiley Sons A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 391,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte John Wiley Sons A 404,6 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 4,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,66 Milliarden USD, gegenüber 1,68 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at