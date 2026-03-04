John Wiley & Son a Aktie

John Wiley & Son a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909878 / ISIN: US9682232064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 07:01:06

Ausblick: John Wiley Sons A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

John Wiley Sons A wird am 05.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,860 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte John Wiley Sons A -0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll John Wiley Sons A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 391,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte John Wiley Sons A 404,6 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 4,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,66 Milliarden USD, gegenüber 1,68 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu John Wiley & Sons IncShs -A-

mehr Nachrichten