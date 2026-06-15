Ausblick: John Wiley Sons A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

John Wiley Sons A lässt sich am 16.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird John Wiley Sons A die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,65 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte John Wiley Sons A 1,25 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 1,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 450,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 442,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 4,20 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,53 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 1,68 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,68 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at