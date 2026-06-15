John Wiley & Son a Aktie

John Wiley & Son a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909878 / ISIN: US9682232064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.06.2026 07:01:06

Ausblick: John Wiley Sons A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

John Wiley Sons A lässt sich am 16.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird John Wiley Sons A die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,65 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte John Wiley Sons A 1,25 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 1,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 450,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 442,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 4,20 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,53 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 1,68 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,68 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu John Wiley & Sons IncShs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu John Wiley & Sons IncShs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

John Wiley & Sons IncShs -A- 38,00 -0,52% John Wiley & Sons IncShs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Einigung im Iran-Krieg: Asiens Börsen in Grün -- ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit Gewinne
Die asiatischen Börsen legen zum Wochenstart zu. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen