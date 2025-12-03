Ausblick: John Wiley Sons B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

John Wiley Sons B lädt am 04.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,780 USD gegenüber 0,740 USD im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 416,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 426,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 3,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,68 Milliarden USD, gegenüber 1,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

