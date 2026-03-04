Ausblick: John Wiley Sons B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

John Wiley Sons B wird am 05.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,860 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 3,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 391,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 404,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 4,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,53 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 1,66 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,68 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at