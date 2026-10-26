Johnson Controls International Aktie
WKN DE: A2AQCA / ISIN: IE00BY7QL619
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Johnson Controls International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Johnson Controls International wird am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Johnson Controls International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,58 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,67 USD je Aktie gewesen.
16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,44 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Johnson Controls International für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,04 Milliarden USD aus.
20 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,08 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 25,59 Milliarden USD, gegenüber 23,60 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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