Ausblick: Johnson Controls International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Johnson Controls International stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,30 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,07 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Plus von 6,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,46 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,05 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,90 USD, gegenüber 5,03 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 25,28 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 23,60 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at