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Johnson & Johnson Aktie

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WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

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Ausblick auf Bilanz 13.04.2026 07:24:00

Ausblick: Johnson Johnson informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausblick: Johnson Johnson informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Das sind die Erwartungen der Experten an Johnson Johnson.

Johnson Johnson veröffentlicht am 14.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 2,68 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,54 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Johnson Johnson 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 23,61 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Johnson Johnson 21,89 Milliarden USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,56 USD, gegenüber 11,03 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 100,63 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 94,18 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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