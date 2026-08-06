Johnson Outdoors Aktie

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WKN: 881525 / ISIN: US4791671088

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Johnson Outdoors gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Johnson Outdoors wird am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,680 USD. Dies würde einer Verringerung von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Johnson Outdoors 0,720 USD je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht beim Umsatz von 186,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 180,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,750 USD, gegenüber -3,350 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 652,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 592,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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