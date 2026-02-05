Johnson Outdoors Aktie
WKN: 881525 / ISIN: US4791671088
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Johnson Outdoors präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Johnson Outdoors öffnet am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,450 USD gegenüber -1,490 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Johnson Outdoors in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,14 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 124,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 107,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie, gegenüber -3,350 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 631,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 592,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Johnson Outdoors Inc.
|
05.02.26
|Ausblick: Johnson Outdoors präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.12.25
|Ausblick: Johnson Outdoors zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.11.25
|Erste Schätzungen: Johnson Outdoors stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
