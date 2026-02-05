Johnson Outdoors Aktie

Johnson Outdoors

WKN: 881525 / ISIN: US4791671088

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Johnson Outdoors präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Johnson Outdoors öffnet am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,450 USD gegenüber -1,490 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Johnson Outdoors in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,14 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 124,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 107,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie, gegenüber -3,350 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 631,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 592,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Johnson Outdoors Inc.

Johnson Outdoors Inc. 48,38 -2,30%

