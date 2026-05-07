Johnson Outdoors Aktie
WKN: 881525 / ISIN: US4791671088
|
07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Johnson Outdoors präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Johnson Outdoors wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,870 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Outdoors noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 185,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 168,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,00 USD, gegenüber -3,350 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 650,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 592,4 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Johnson Outdoors Inc.
|
07.05.26
|Ausblick: Johnson Outdoors präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.02.26
|Ausblick: Johnson Outdoors präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.12.25
|Ausblick: Johnson Outdoors zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.11.25
|Erste Schätzungen: Johnson Outdoors stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Johnson Outdoors Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Johnson Outdoors Inc.
|53,50
|1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.