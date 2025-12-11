Ausblick: Johnson Outdoors zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Johnson Outdoors wird am 12.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,680 USD gegenüber -3,350 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 10,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 117,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 105,9 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -1,200 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -2,600 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 573,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 592,9 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at