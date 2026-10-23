Ausblick: Jointown Pharmaceutical Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jointown Pharmaceutical Group wird am 24.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,109 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Jointown Pharmaceutical Group 0,100 CNY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 17,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 45,02 Milliarden CNY gegenüber 38,22 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,447 CNY im Vergleich zu 0,440 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 172,13 Milliarden CNY, gegenüber 161,21 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at