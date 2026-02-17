Jones Lang Lasalle Aktie
Ausblick: Jones Lang Lasalle legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Jones Lang Lasalle wird sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 7,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,97 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7,44 Milliarden USD gegenüber 6,81 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 11 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,44 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,30 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 25,95 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 23,43 Milliarden USD in den Büchern standen.
