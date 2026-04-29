Jones Lang Lasalle Aktie
WKN: 908217 / ISIN: US48020Q1076
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Jones Lang Lasalle präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Jones Lang Lasalle stellt am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,01 USD gegenüber 1,14 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Jones Lang Lasalle im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,00 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,40 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 22,27 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 16,40 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,87 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 26,12 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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