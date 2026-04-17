Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial a Aktie

Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913131 / ISIN: CNE000000HK0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.04.2026 07:01:06

Ausblick: Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A präsentiert in der am 18.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten schätzen, dass Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,173 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,410 CNY je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,00 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 36,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,57 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,685 CNY je Aktie, gegenüber 1,14 CNY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,33 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 5,49 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co Ltd (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co Ltd (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co Ltd (A) 19,82 1,28% Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co Ltd (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen