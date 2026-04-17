Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial a Aktie
WKN: 913131 / ISIN: CNE000000HK0
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17.04.2026 07:01:06
Ausblick: Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A präsentiert in der am 18.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
2 Analysten schätzen, dass Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,173 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,410 CNY je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,00 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 36,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,57 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,685 CNY je Aktie, gegenüber 1,14 CNY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,33 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 5,49 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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