JOST Werke Aktie
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
|Quartalszahlen im Fokus
|
25.03.2026 07:01:06
Ausblick: JOST Werke verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
JOST Werke wird am 26.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 1,68 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 150,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem JOST Werke 0,670 EUR je Aktie vermeldete.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 380,7 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 68,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 226,4 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,44 EUR im Vergleich zu 3,53 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,53 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,07 Milliarden EUR.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JOST Werke AG
Analysen zu JOST Werke AG
|25.02.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|25.02.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|25.02.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|JOST Werke AG
|56,90
|1,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.