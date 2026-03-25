Ausblick: JOST Werke verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von JOST Werke.

JOST Werke wird am 26.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 1,68 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 150,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem JOST Werke 0,670 EUR je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 380,7 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 68,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 226,4 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,44 EUR im Vergleich zu 3,53 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,53 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,07 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at