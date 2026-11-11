Journey Medical Aktie
WKN DE: A3C7KG / ISIN: US48115J1097
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Journey Medical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Journey Medical wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Journey Medical nach den Prognosen von 4 Analysten 20,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,125 USD, gegenüber -0,470 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 77,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 61,9 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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