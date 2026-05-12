Journey Medical Aktie
WKN DE: A3C7KG / ISIN: US48115J1097
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Journey Medical veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Journey Medical gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,088 USD gegenüber -0,180 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Journey Medical in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 15,5 Millionen USD im Vergleich zu 13,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,073 USD, gegenüber -0,470 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 84,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 61,9 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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