Ausblick: Journey Medical veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Journey Medical gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,088 USD gegenüber -0,180 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Journey Medical in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 15,5 Millionen USD im Vergleich zu 13,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,073 USD, gegenüber -0,470 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 84,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 61,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at