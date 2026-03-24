Ausblick: Journey Medical zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Journey Medical wird am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,053 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Journey Medical im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 18,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 38,40 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,480 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,720 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 64,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 56,1 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at