JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Bilanzprognose
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12.10.2026 07:01:06
Ausblick: JPMorgan Chase präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
JPMorgan Chase wird am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 19 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,93 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte JPMorgan Chase 5,07 USD je Aktie eingenommen.
13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 28,56 Prozent auf 51,23 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 71,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 27 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 24,97 USD je Aktie, gegenüber 20,02 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 208,27 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 279,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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|JPMorgan Chase & Co.
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