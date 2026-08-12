JSW Cement Aktie
WKN DE: A4201D / ISIN: INE718I01012
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: JSW Cement mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
JSW Cement wird sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,925 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -13,750 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 17,48 Prozent auf 18,33 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,97 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es -6,190 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 78,48 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 64,75 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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12.08.26
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