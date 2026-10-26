JSW Cement Aktie

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WKN DE: A4201D / ISIN: INE718I01012

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: JSW Cement präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JSW Cement wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,750 INR je Aktie gegenüber 0,710 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 27,63 Prozent auf 18,33 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte JSW Cement noch 14,36 Milliarden INR umgesetzt.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,15 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -6,190 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 80,57 Milliarden INR, gegenüber 64,75 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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