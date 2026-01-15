JSW Infrastructure Aktie

WKN DE: A3EM05 / ISIN: INE880J01026

15.01.2026 07:01:06

Ausblick: JSW Infrastructure gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JSW Infrastructure präsentiert am 16.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,80 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,59 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,49 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 14,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,82 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,18 INR im Vergleich zu 7,27 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 53,55 Milliarden INR, gegenüber 44,76 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

