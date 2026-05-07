Ausblick: JSW Infrastructure informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

JSW Infrastructure äußert sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,97 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 19,92 Prozent verringert. Damals waren 2,46 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,66 Prozent auf 14,46 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte JSW Infrastructure noch 12,83 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,16 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 7,27 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 53,51 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 44,76 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at