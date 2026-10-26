JSW Infrastructure Aktie

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WKN DE: A3EM05 / ISIN: INE880J01026

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: JSW Infrastructure informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

JSW Infrastructure wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,80 INR aus. Im letzten Jahr hatte JSW Infrastructure einen Gewinn von 1,74 INR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 14,49 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,66 Milliarden INR in den Büchern standen.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,27 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,32 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 65,24 Milliarden INR, gegenüber 53,61 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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