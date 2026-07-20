JSW Infrastructure Aktie
WKN DE: A3EM05 / ISIN: INE880J01026
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20.07.2026 07:01:06
Ausblick: JSW Infrastructure stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
JSW Infrastructure stellt am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,75 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte JSW Infrastructure noch 1,85 INR je Aktie eingenommen.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 14,08 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 15,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 12,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,53 INR, gegenüber 7,32 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 66,13 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 53,61 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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