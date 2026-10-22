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WKN DE: A2DJ3Z / ISIN: INE019A01038

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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: JSW Steel legt Quartalsergebnis vor

JSW Steel wird am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 15,32 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,66 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 21 Analysten von einem Zuwachs von 17,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 530,01 Milliarden INR gegenüber 451,52 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 62,02 INR, gegenüber 91,43 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 32 Analysten auf durchschnittlich 2.031,57 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.826,78 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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