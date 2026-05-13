Ausblick: JSW Steel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JSW Steel stellt am 14.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,80 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte JSW Steel noch 6,15 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 21 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,23 Prozent auf 502,99 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte JSW Steel noch 448,19 Milliarden INR umgesetzt.

29 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 38,52 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 14,36 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1.863,76 Milliarden INR, gegenüber 1.670,74 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at