Ausblick: JSW Steel präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JSW Steel präsentiert in der am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 12,36 INR je Aktie gegenüber 8,95 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 21 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,73 Prozent auf 456,17 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte JSW Steel noch 431,47 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen von 33 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 57,71 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 91,43 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 36 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.998,44 Milliarden INR, gegenüber 1.826,78 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at