Ausblick: JSW Steel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
JSW Steel stellt am 23.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5,74 INR aus. Im letzten Jahr hatte JSW Steel einen Gewinn von 2,94 INR je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll JSW Steel in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 443,17 Milliarden INR im Vergleich zu 413,78 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 40,59 INR, gegenüber 14,36 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 29 Analysten durchschnittlich auf 1.870,27 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.670,74 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
