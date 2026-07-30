JTEKT Aktie
WKN: 859112 / ISIN: JP3292200007
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30.07.2026 07:01:06
Ausblick: JTEKT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
JTEKT wird am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass JTEKT im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 22,30 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 20,45 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,79 Prozent auf 481,11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte JTEKT noch 454,79 Milliarden JPY umgesetzt.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 164,22 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 37,62 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.914,53 Milliarden JPY, gegenüber 1.924,95 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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