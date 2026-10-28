Ausblick: JTEKT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JTEKT wird sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 27,36 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 54,05 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 17,76 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 487,42 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 475,38 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 166,35 JPY, gegenüber 37,62 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 1.975,57 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.924,95 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at