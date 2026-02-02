JTEKT Aktie
WKN: 859112 / ISIN: JP3292200007
|
02.02.2026 07:01:06
Ausblick: JTEKT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
JTEKT gibt am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 15,39 JPY je Aktie gegenüber 10,83 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 466,50 Milliarden JPY – ein Minus von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JTEKT 466,59 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 94,49 JPY im Vergleich zu 40,36 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1.896,04 Milliarden JPY, gegenüber 1.884,40 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JTEKT Corp. O.N.
|
07:01
|Ausblick: JTEKT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: JTEKT legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: JTEKT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: JTEKT legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu JTEKT Corp. O.N.
Aktien in diesem Artikel
|JTEKT Corp. O.N.
|1 819,50
|0,80%