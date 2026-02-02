Ausblick: JTEKT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JTEKT gibt am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 15,39 JPY je Aktie gegenüber 10,83 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 466,50 Milliarden JPY – ein Minus von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JTEKT 466,59 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 94,49 JPY im Vergleich zu 40,36 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1.896,04 Milliarden JPY, gegenüber 1.884,40 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at