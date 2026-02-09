Jubilant Foodworks Aktie

Jubilant Foodworks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHEA / ISIN: INE797F01020

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Jubilant Foodworks gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jubilant Foodworks wird am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

11 Analysten schätzen, dass Jubilant Foodworks für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten eine Verringerung von 15,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 18,09 Milliarden INR gegenüber 21,51 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,49 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,19 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 93,68 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 81,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

