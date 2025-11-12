Ausblick: Jubilant Foodworks öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jubilant Foodworks wird sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,14 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Jubilant Foodworks 0,970 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 17,10 Milliarden INR – ein Minus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jubilant Foodworks 19,55 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 30 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,59 INR je Aktie, gegenüber 3,19 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 93,45 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 81,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at