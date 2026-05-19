Ausblick: Jubilant Foodworks präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jubilant Foodworks wird am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,682 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Jubilant Foodworks noch 0,730 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Jubilant Foodworks nach den Prognosen von 12 Analysten im Schnitt 17,06 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 18,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,03 Milliarden INR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,19 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 3,19 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 93,94 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 81,42 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at