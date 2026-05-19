Jubilant Foodworks Aktie

Jubilant Foodworks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHEA / ISIN: INE797F01020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.05.2026 07:01:06

Ausblick: Jubilant Foodworks präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jubilant Foodworks wird am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,682 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Jubilant Foodworks noch 0,730 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Jubilant Foodworks nach den Prognosen von 12 Analysten im Schnitt 17,06 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 18,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,03 Milliarden INR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,19 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 3,19 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 93,94 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 81,42 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Jubilant Foodworks Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Jubilant Foodworks Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Jubilant Foodworks Ltd Registered Shs 457,50 -0,97% Jubilant Foodworks Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:21 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt wird am Dienstag leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte etwas nachgeben. Die Börsen in Asien finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen