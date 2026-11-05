Jubilant Foodworks Aktie
WKN DE: A3DHEA / ISIN: INE797F01020
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Jubilant Foodworks zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Jubilant Foodworks wird am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,36 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,82 INR erwirtschaftet worden.
16 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 19,74 Milliarden INR – das würde einem Abschlag von 15,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 23,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,45 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,49 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 107,29 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 95,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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