Jubilant Ingrevia Aktie
ISIN: INE0BY001018
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Jubilant Ingrevia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Jubilant Ingrevia wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 3,50 INR gegenüber 4,39 INR im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 10,53 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 0,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,57 Milliarden INR in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,20 INR im Vergleich zu 15,89 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 45,53 Milliarden INR, gegenüber 41,59 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Jubilant Ingrevia Limited Registered Shs
