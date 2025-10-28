Ausblick: Juewei Food stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Juewei Food lässt sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Juewei Food die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Juewei Food im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,164 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,220 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 12,33 Prozent auf 1,47 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,67 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,514 CNY, gegenüber 0,360 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 5,72 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,23 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at