Jumia Technologies Aktie
WKN DE: A2PGZM / ISIN: US48138M1053
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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: Jumia Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Jumia Technologies gibt am 18.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,075 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 46,43 Prozent erhöht. Damals waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Jumia Technologies nach den Prognosen von 4 Analysten 53,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 17,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,245 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,500 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 230,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 189,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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