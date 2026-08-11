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WKN DE: A2PGZM / ISIN: US48138M1053

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Jumia Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jumia Technologies wird am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,075 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Jumia Technologies in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 52,3 Millionen USD im Vergleich zu 46,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,227 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,500 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 227,3 Millionen USD, gegenüber 189,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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